شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقيه عرضا مغريا بـ2 مليون دولار من بيراميدز.. مهاجم الأهلي في طريقه للرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينوى المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، الرحيل عن الفريق بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص عودة مشاركته مع الفريق أساسياً.

ويستطيع أزارو، إبرام عقد جديد مع الفريق الذي يريده بحلول يناير المقبل، حيث سيصبح لاعب حر.

وتقدم نادي بيراميدز أحد أبرز المنافسين للنادي الأهلي بعرض مغري للاعب بعقد بـ2 مليون دولار في العام.

وسعت إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين فايلر، وأزارو، حيث لا يرغب المدير الفني السويسري في الاعتماد على اللاعب في ظل عدم قناعته بمستواه، حيث أنه يفتقد اللمسة الأخيرة والقدرة على التسجيل من وجهة نظر فايلر، فيما ترى الإدارة أن اللاعب المغربي أفضل اللاعبين المتاحين في مركزه، وتخشى إدارة الاهلي التفريط في اللاعب.