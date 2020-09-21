شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: لا صحة لدخول تركي آل شيخ فى مفاوضات لشراء النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى محمد مجد مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، دخول ترك ال الشيخ في مفاوضات لشراء النادي.

وقال مجد شركة مصر للمقاصة تسعى لبيع أسهم النادي وبعض الشركات الرياضية المتواجده بالشركة، وهناك بالفعل عدة عروض لشراء هذه الاسهم من جانب بعض المثتسمرين تدرس حاليًا.

وأضاف مجد: موقف مصر المقاصة مختلف عن نادي الاسيوطى الذي تم بيعة سابقًا، ولا يحق لنا بيع اسم النادي والموافقة على نقل ملكيته بهذه الشركة لوجود مجلس ادارة بجمعية عمومية بالنادي.