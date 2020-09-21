شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: لا صحة لدخول تركي آل شيخ فى مفاوضات لشراء النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى محمد مجد مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، دخول ترك ال الشيخ في مفاوضات لشراء النادي.
وقال مجد شركة مصر للمقاصة تسعى لبيع أسهم النادي وبعض الشركات الرياضية المتواجده بالشركة، وهناك بالفعل عدة عروض لشراء هذه الاسهم من جانب بعض المثتسمرين تدرس حاليًا.
وأضاف مجد: موقف مصر المقاصة مختلف عن نادي الاسيوطى الذي تم بيعة سابقًا، ولا يحق لنا بيع اسم النادي والموافقة على نقل ملكيته بهذه الشركة لوجود مجلس ادارة بجمعية عمومية بالنادي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,015
-
تعافي
89,532
-
وفيات
5,770
كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة: لا صحة لدخول تركي آل شيخ فى مفاوضات لشراء النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.