شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الوكلاء يبعد إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز ايهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، توقف المفاوضات معه بناء على رغبة النادي التي تسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وعلمت «المصري اليوم» أن ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادي بيراميدز طالب سعيد بابلاغ جلال بخروجه من ترشيحات النادي لتولى تدريب الفريق، وذلك لرغبة عيد في التعاقد مع مدير فني بمعرفتة هو بعيدًا عن تواجد ايهاب جلال الذي يصر على وجود وكيله تامر النحاس معه وفى التعاقدات الجديد وهو ما يهدد عمل ممدوح عيد في النادي.

وكان جلال قد طلب وقت سابق ادارة المقاصة الموافقة على رحيله لتدريب بيراميدز.