شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الوكلاء يبعد إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز ايهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة، توقف المفاوضات معه بناء على رغبة النادي التي تسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.
وعلمت «المصري اليوم» أن ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادي بيراميدز طالب سعيد بابلاغ جلال بخروجه من ترشيحات النادي لتولى تدريب الفريق، وذلك لرغبة عيد في التعاقد مع مدير فني بمعرفتة هو بعيدًا عن تواجد ايهاب جلال الذي يصر على وجود وكيله تامر النحاس معه وفى التعاقدات الجديد وهو ما يهدد عمل ممدوح عيد في النادي.
وكان جلال قد طلب وقت سابق ادارة المقاصة الموافقة على رحيله لتدريب بيراميدز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,015
-
تعافي
89,532
-
وفيات
5,770
كانت هذه تفاصيل خبر صراع الوكلاء يبعد إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.