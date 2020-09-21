شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح حقيقة تقديم عرض لشراء محمد إبراهيم من المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور انه لم يتقدم بعرض رسمي لشراء محمد ابراهيم لاعب الفريق الكروي الاول بنادي مصر المقاصة ،لافتا إلى ان اللاعب لايساوي أكثر من 4 مليون جنيه.
وشدد مرتضى منصور رئيس النادي على ان المجلس لم يفكر في اللاعب من الاساس حتى يتقدم بعرض لشرائه ،لافتا إلى ان الدكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعب يروج بعرض الاهلي وبيراميدز ولم يحدث أي مفاوضات لإنضمامه لأي من الفريقين.
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