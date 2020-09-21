شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالمقاصة: الزمالك يدخل فى صفقة إبراهيم لرفع سعره أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل ادارة نادي مصر للمقاصة عند دخول نادي الزمالك في صفقة محمد ابراهيم للعودة لفريقه السابق. وأكد المصدر أن عرض الزمالك غرضة رفع سعر اللاعب أمام عرض الأهلي مثلما فعل الزمالك في العديد مع الأندية. وأضاف أن من مصلحة المقاصة وجود أكثر من عرض وطلب من النادي لبيعة للنادي الذي يدفع أكثر حتى لا نتهم باهدار المال العام . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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