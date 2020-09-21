شكرا لقرائتكم خبر عن ادارة بيراميدز توسط هاني سعيد لاقناع محمد إبراهيم بالانضمام للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل نادي مصر المقاصة أن ادارة نادي تلقت عرضًا شفهيًا من هاني سعيد مدير نادي بيراميدز ولاعب الفريق الفيومي السابق فى اقناع محمد إبراهيم فى العدول عن رغبته بالانضمام ببنادي الأهلي. واضاف المصدر أن سعيد تواصل مع اللاعب مؤخرا وطالبة بالانضمام لفريقة وعدم خسارة جماهير الزمالك التي تعشقه بالانضمام لمنافسة التقليدي.

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