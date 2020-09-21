شكرا لقرائتكم خبر عن عودة بطولة «سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش » أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البنك التجاري الدولي عن إقامة بطولة الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" البلاتينية للرجال وللسيدات والتي ستنظمها شركة IEvents تحت سفح أهرامات الجيزة في الفترة من 10 الي 17 أكتوبر 2020.

تشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذي يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا. ستقام مباريات الدور التمهيدي بملاعب نادي New Giza، علي ان تبدأ المباريات بالملعب الزجاجي من يوم ال12 من أكتوبر.

صرح عمرو منسي مدير البطولة والمدير التنفيذي لشركة IEVENTS: " أشعر بالسعادة والحماس لتنظيم بطولة “سي أي بي مصر الدولية المفتوح" للعام الثاني علي التوالي تحت سفح الاهرامات. لقد كان هذا العام مليئا بالتحديات بسبب تفشي وباء كورونا، ولكن هذا لم يمنعنا من تحقيق هدفنا الرئيسي وهو استكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها مصر في الاسكواش."

وأضاف منسي:"أود أن أتوجه بالشكر للبنك التجاري الدولي CIB وأخص بالشكر الأستاذ حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB لإيمان ودعم البنك المستمر لمنصة الاسكواش في مصر على مدار السنوات، بجانب الدور الفعال في دعم اللاعبين والنهوض بمستوي لعبه الاسكواش في مصر والعالم. "

كما أكد منسي قائلا: "ضمان سلامة اللاعبين والجمهور أهم أولوياتنا، لذلك سنحرص على ضمان تطبيق أعلي معايير الصحة والسلامة وسياسات السفر الدولية والتباعد الاجتماعي خلال البطولتين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية."

جدير بالذكر ان اللاعبين المصريين قد قاموا العام الماضي بتقديم أداء مشرف واثبتوا للعالم ان مصر بلد الاسكواش وذلك خلال بطولتي "سي أي بي بطولة العالم للاسكواش سيدات 2019-2020" و" سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2019" البلاتينية للرجال. شهد البطولتان مشاركة 64 لاعبة في بطولة العالم سيدات و48 لاعب ببطولة الرجال من 20 دولة مختلفة.

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