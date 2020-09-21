شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عبد الله جمعة سيمدد عقده بعد بطولة افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق عبدالله جمعة، لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، على تمديد عقده مع القلعة البيضاء بعد الغنتهاء من بطولة دوري الابطال التي سيواجه فيها الفريق الابيض نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة ،واكد جمعه لمسئوولي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أنه لايمانع من الاستمرار مع القلعة البيضاء طالما انه سيحصل على مستحقاته المالية التي اتفق عليها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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