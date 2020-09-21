فيدال يخضع لفحص إنتر ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت تقارير إعلامية إيطالية أمس إن لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال يخضع للفحص الطبي، تمهيدا لاستكمال صفقة انضمامه إلى إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، قادما من برشلونة الإسباني.

وكان إنتر ميلان قد نشر الأحد الماضي مقطع فيديو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، لأرتورو فيدال (33 عاما) يقول فيه «مرحبا ميلانو، مرحبا إنتر ، أنا هنا».

وتردد أن المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي كان قد طلب ضم فيدال، الذي لعب لثلاثة مواسم تحت قيادته في يوفنتوس وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات.

وكان فيدال قد توج مع يوفنتوس لمرة رابعة بلقب الدوري قبل أن ينتقل في عام 2015 إلى بايرن ميونخ الألماني، ليحرز معه لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في ثلاثة مواسم متتالية.

كذلك توج فيدال مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني في 2019.