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فيدال يخضع لفحص إنتر ميلان

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت تقارير إعلامية إيطالية أمس إن لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال يخضع للفحص الطبي، تمهيدا لاستكمال صفقة انضمامه إلى إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، قادما من الإسباني.

وكان إنتر ميلان قد نشر الأحد الماضي مقطع فيديو عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، لأرتورو فيدال (33 عاما) يقول فيه «مرحبا ميلانو، مرحبا إنتر ، أنا هنا».

وتردد أن المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي كان قد طلب ضم فيدال، الذي لعب لثلاثة مواسم تحت قيادته في يوفنتوس وتوج مع الفريق بلقب 3 مرات.

وكان فيدال قد توج مع يوفنتوس لمرة رابعة بلقب الدوري قبل أن ينتقل في عام 2015 إلى بايرن ميونخ الألماني، ليحرز معه لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في ثلاثة مواسم متتالية.

كذلك توج فيدال مع برشلونة بلقب في 2019.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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