إيطاليا وهولندا.. مواجهة لتكريم ضحايا كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس أن المنتخب الأول سيواجه نظيره الهولندي في بطولة دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل في مدينة بيرجامو الإيطالية تكريما للمدينة التي عانت بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد . وذكر الاتحاد الإيطالي أن المنتخب الإيطالي سيتواجد في بيرجامو منذ 12 أكتوبر المقبل، لتكريم المدينة مع الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي. وأبلغت بيرجامو ومقاطعتها الواقعة شرق ميلان عن آلاف الحالات خلال تفشي الفيروس ووصوله إلى الذروة بين مارس وأبريل الماضيين. ويتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الأولى من دوري المستوى الأول بالمسابقة.

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