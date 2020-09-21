أوروبا تتوهج بالسوبر ودوري الأبطال وأفضل لاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع بايرن ميونخ الألماني بعد أن توج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الماضي، إلى إحراز اللقب الرابع له خلال عام 2020 عبر مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تشكل أبرز أحداث كرة القدم في أوروبا خلال هذا الأسبوع، إلى جانب انطلاق دور تحديد المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال بالموسم الجديد.

ويلتقي بايرن ميونخ بطل دوري الأبطال، أشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في بودابست للمنافسة على لقب كأس السوبر الأوروبي الخميس المقبل.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخطة السماح بحضور عدد من المشجعين في المباراة رغم أن معهد روبرت كوخ الألماني أعلن أن العاصمة المجرية تشهد معدلات عالية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واعترف المدير الفني لبايرن ميونخ، هانزي فليك، بأنه لا يتفهم سبب اللعب في بودابست، لكن نظرا لأن القرار بهذا الشأن ليس بيده، سيوجه تركيزه إلى الجوانب الرياضية للمواجهة.

أموال دوري الأبطال

ربما يشكل العائد المالي للتأهل إلى دوري الأبطال حافزا مهما للفوز بالنسبة لفرق كراسنودار وباوك سالونيكا وسالزبورج وسلافيا براغ وميتييلاند وجينت ودينامو كييف ومولده وفيرنتسفاروشي وأولمبياكوس وأومونيا نيقوسيا، عندما تخوض دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما الفرق الخاسرة من هذه المواجهات فستخوض منافسات الدوري الأوروبي، التي تحتل المركز الثاني خلف دوري الأبطال من حيث الأهمية وكذلك العائدات المالية.

وسيشكل دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات بدوري الأبطال المنافسة الأوروبية الوحيدة التي تقام بنظام الذهاب والإياب خلال الموسم، وستقام مباريات الإياب في الأسبوع المقبل.

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الدوري الأوروبي

تقام الخميس المقبل مباريات الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي، وتتطلع فرق بارزة، منها ميلان وتوتنهام وفولفسبورج وجالطه سراي وإيندهوفن وسبورتينج لشبونة، إلى حسم تأهلها إلى دور تحديد المتأهلين إلى دور المجموعات.

الأفضل في أوروبا

يعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) قائمة المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في أوروبا خلال العام، قبل الحفل المقرر الأسبوع المقبل في سويسرا.

وفي عام 2019 كان الهولندي مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك قد تفوق على لاعبي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي لينتزع جائزة أفضل لاعب، بينما أحرزت نجمة ليون الفرنسي لوسي برونز، جائزة أفضل لاعبة.

مشاهدة ميسي

يخوض برشلونة أول مباراة له في الموسم الجديد من الدوري الإسباني الأحد المقبل أمام فياريال، وستسلط الأضواء بشكل كبير على ما سيقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أسابيع قليلة من طلبه الرحيل عن الفريق قبل أن يتراجع عن قراره ويحسم الاستمرار مع الفريق.