السيتي يعلن إصابة جوندوجان بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس إصابة لاعب خط وسطه الألماني إلكاي جوندوجان بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حسب ما كشفت عنه الفحوص. وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أن جوندوجان سيخضع للعزل الذاتي لمدة 10 أيام، طبقا للبروتوكولات المحددة من جانب رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية. وأضاف مانشستر سيتي «كل من في النادي يتمنون الشفاء العاجل لإلكاي».

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