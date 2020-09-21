السيتي يعلن إصابة جوندوجان بكورونا

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وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أن جوندوجان سيخضع للعزل الذاتي لمدة 10 أيام، طبقا للبروتوكولات المحددة من جانب رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية.
وأضاف مانشستر سيتي «كل من في النادي يتمنون الشفاء العاجل لإلكاي».
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