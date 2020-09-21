إنجاز تاريخي للدراجين بوجاسار وروجليتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغنت وسائل الإعلام السلوفينية أمس بالإنجاز غير المسبوق والتاريخي للدراجين تادي بوجاسار وبريموز روجليتش، والمتمثل في إحراز المركزين الأول والثاني في سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس). وذكرت صحيفة ديلو «انتهى سباق تور دو فرانس في أيدي السلوفينيين بشكل رائع». وتوج بوجار باللقب للمرة الأولى في مسيرته أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس وتلاه مواطنه روجليتش في المركز الثاني بفارق 59 ثانية. Advertisements ووصفت صحيفة «دنيفنيك» بوجار ببطل الشانزليزيه. وذكرت صحيفة «فيسير» أن هيمنة بوجار وروجليتش غير مسبوقة وخيالية، وتشكل تتويجا تاريخيا للرياضة السلوفينية. كما قالت قناة «آر.تي.في سلو إن ما تحقق يشكل يوما ذهبيا للرياضة السلوفينية.

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