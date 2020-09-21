حكام ألمانيا سعداء بعودة الصخب للمدرجات

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وقال الحكم ماركو فريتز في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا «إس دبليو أر» في وقت متأخر أمس الأول «يجدر بي القول إن الأمر كان أشبه بعيد الميلاد حينما كان هناك بضعة آلاف في الملعب».
وكان فريتز تولى إدارة مباراة يونيون برلين وأوجسبورج والتي أقيمت بحضور 4000 متفرج.
وتم السماح للجماهير بحضور مباريات في الدوري الألماني (بوندسليجا) للمرة الأولى منذ مارس الماضي بأعداد محدودة، وذلك عقب استكمال الموسم الماضي بدون حضور جماهيري بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف فريتز «المشجعون لا يمثلون الدافع للاعبين فقط، بل بالنسبة لي كحكم أيضا أستمد طاقتي منهم».
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