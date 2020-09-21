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حكام ألمانيا سعداء بعودة الصخب للمدرجات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أبدى حكام مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وليس اللاعبون فقط، سعادتهم بعودة الجماهير للمدرجات، وذلك رغم أنهم يكونون عرضة للانتقادات والإساءات من الجماهير في بعض الأحيان.

وقال الحكم ماركو فريتز في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا «إس دبليو أر» في وقت متأخر أمس الأول «يجدر بي القول إن الأمر كان أشبه بعيد الميلاد حينما كان هناك بضعة آلاف في الملعب».

وكان فريتز تولى إدارة مباراة يونيون برلين وأوجسبورج والتي أقيمت بحضور 4000 متفرج.

وتم السماح للجماهير بحضور مباريات في الدوري الألماني (بوندسليجا) للمرة الأولى منذ مارس الماضي بأعداد محدودة، وذلك عقب استكمال الموسم الماضي بدون حضور جماهيري بسبب أزمة .

وأضاف فريتز «المشجعون لا يمثلون الدافع للاعبين فقط، بل بالنسبة لي كحكم أيضا أستمد طاقتي منهم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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