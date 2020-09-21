جوارديولا يتمسك بمانشستر سيتي

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وينتهي عقد جوارديولا، الذي تولى المهمة كمدير فني لسيتي في عام 2016، بحلول نهاية موسم 2021-2020 الحالي.
وقال جوارديولا في حديث مع الصحفيين قبل مباراة الفريق الأولى في بطولة الدوري أمام وولفرهامبتون أمس»أود البقاء لفترة أطول هنا».
وأضاف المدرب الإسباني «أنه مكان أحب أن أكون به، لكن علي أن أستحقه أولا، لقد حافظوا على المعايير خلال العقد الماضي، وعلي أن أحافظ عليها».
وتابع «لكي أمدد عقدي علي أن أستحق ذلك، وسنرى إن كنت أستحقه هذا الموسم، وذلك من حيث تقدم الفريق وتحسنه».
وقاد جوارديولا مانشستر سيتي إلى الفوز بالدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي كما قاده إلى 3 ألقاب لكأس الرابطة المحترفة خلال توليه المسؤولية، وفي الموسم الماضي أنهى الفريق الدوري كوصيف للبطل ليفربول.
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