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انهيار خادم موقع أرمينيا بسبب التذاكر

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- بواسطة أيمن الوشواش - تسبب الضغط الهائل لطلبات شراء التذاكر لأول مباراة لفريق أرمينيا بيليفيد على ملعبه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خلال 11 عاما، في انهيار خادم الموقع الالكتروني الخاص بالنادي.

يشار إلى أن حاملي البطاقات الموسمية كان بإمكانهم التسجيل منذ مساء الأحد الماضي لحضور مباراة بيليفيلد أمام كولون المقررة يوم السبت المقبل، والتي يسمح فيها بحضور 5300 مشجع فقط، في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة .

وكان الطلب هائلا، مما تسبب في انهيار خادم موقع النادي، وقد اضطر النادي لإزالة استمارة التسجيل من الموقع، وتقدمه بالاعتذار، ووعد الجماهير بتقديم استمارة جديدة في وقت لاحق أمس.

وذكر النادي في بيان «توقعنا الإقبال، لكننا لم نتوقعه بهذا الشكل. سنفعل كل ما بوسعنا للتعلم من الأخطاء».

وطمأن نادي أرمينيا بيليفيلد جماهيره بالتأكيد على أن توقيت التسجيل لن يكون له تأثير على توزيع التذاكر، الذي سيتم بالقرعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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