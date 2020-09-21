انهيار خادم موقع أرمينيا بسبب التذاكر

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يشار إلى أن حاملي البطاقات الموسمية كان بإمكانهم التسجيل منذ مساء الأحد الماضي لحضور مباراة بيليفيلد أمام كولون المقررة يوم السبت المقبل، والتي يسمح فيها بحضور 5300 مشجع فقط، في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.
وكان الطلب هائلا، مما تسبب في انهيار خادم موقع النادي، وقد اضطر النادي لإزالة استمارة التسجيل من الموقع، وتقدمه بالاعتذار، ووعد الجماهير بتقديم استمارة جديدة في وقت لاحق أمس.
وذكر النادي في بيان «توقعنا الإقبال، لكننا لم نتوقعه بهذا الشكل. سنفعل كل ما بوسعنا للتعلم من الأخطاء».
وطمأن نادي أرمينيا بيليفيلد جماهيره بالتأكيد على أن توقيت التسجيل لن يكون له تأثير على توزيع التذاكر، الذي سيتم بالقرعة.
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