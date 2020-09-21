شكرا لقرائتكم انضباط الجبلاية تغرم ماجد سامي 50 ألف جنيه بسبب إهانة اتحاد الكرة علي فيس بوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بنداري الفصل في التقارير والشكاوى المقدمة إليها توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة لما بدر منه ضد الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

أولا: منع السيد/ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

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ثانيا: توبيخ السيد/ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

ثالثا: إيقاف السيد/ محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة والسيد/ حسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.

رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.