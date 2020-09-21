شكرا لقرائتكم روبياليس رئيساً للاتحاد الإسباني 4 أعوام مقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إن لويس روبياليس أعيد انتخابه بالتزكية للاستمرار رئيسا للاتحاد لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام.

وانسحب إيكر كاسياس قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم من السباق على رئاسة الاتحاد في يونيو الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سريع الانتقال.

وأعلن الاتحاد الإسباني هذا الخبر عبر "تويتر" كما نشر أيضا ردود فعل من مسؤولين في عالم اللعبة الشعبية ومنهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" الذي قال: مبروك يا لويس، أود تقديم الشكر إليك وإلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم على كل ما قمتم به من عمل خلال الأعوام القليلة الماضية وخلال الأشهر القليلة الماضية على وجه الخصوص.

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وكان روبياليس (43 عاماً) تولى رئاسة الاتحاد الإسباني للعبة في مايو 2018 خلفا لأنخيل ماريا فيار الذي أقيل بسبب اتهامات بالفساد.

وولد روبياليس في لاس بالماس وبدأ مسيرته الكروية في بطولات مغمورة بعد تدرجه في صفوف الناشئين في فالنسيا وأتليتيكو مدريد قبل أن ينهي مسيرته في الملاعب في صفوف هاميلتون أكاديميكال الأسكتلندي.

ومن أوائل القرارات التي اتخذها روبياليس بعد تولي رئاسة الاتحاد كان قرار الاستغناء عن خدمات مدرب منتخب إسبانيا جولين لوبتيغي قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وعقب إعلان ريال مدريد تعيين لوبتيغي مدربا لفريقه.