شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات تعلن "التكافؤ" بين بيراميدز والحرس قبل صدام الدفاع الجوى الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره حرس الحدود في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوى بختام مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة الكروية، يدخلها الفريق السماوى بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز حرس الحدود على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

*ترتيب بيراميدز وحرس الحدود فى جدول الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 14 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 30 هدفاً.

*تاريخ مواجهات بيراميدز وحرس الحدود

مباراة اليوم هي السادسة في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث التقيا موسم "2014-2015"، مقابل مباراة بالكأس.

المباراة الأولى كانت باكورة مباريات بيراميدز في تاريخ المسابقة " 15 سبتمبر 2014" بالمكس، وانتهت بفوز الحرس بهدفين مقابل هدف.

نال محمود مبارك شرف قص شريط أهداف مواجهات الفريقين، وأضاف أحمد حسن مكى الهدف الثاني، في حين سجل وائل على أول أهداف بيراميدز في تاريخ المسابقة.

فاز حرس الحدود فى مباراتين وفاز بيراميدز فى لقاء وحيد، وتعادلا مرتين، سجل بيراميدز 6 أهداف مقابل 6 لحرس الحدود، والتقيا مرة في كأس مصر، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد، للغاني جون أنتوي.

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وانتهى لقاء الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز حرس الحدود بهدف دون رد سجله أحمد شرويدة فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد المكس بالاسكندرية فى 2 يناير 2020 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة .

*تشاتشيتش يواصل رحلة الزحف نحو الوصافة والعشرى يبحث عن الهروب من القاع

وطالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة الانتصارات للزحف نحو المركز الثانى بالمسابقة والمؤهل للمشاركة الافريقية في الموسم الجديد ، فيما يسعى طارق العشرى لإستمرار نغمة الانتصارات لمواصلة الهروب من مراكز القاع بالمسابقة .

*التشكيل المتوقع لبيراميدز وحرس الحدود

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام حرس الحدود مكون من :"المهدي سليمان - أحمد توفيق – عبد الله بكري – ولفريد كانون – محمد حمدي -محمد فاروق – عمر جابر – نبيل عماد – إبراهيم عادل -إيرك تراوري – جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام بيراميدز مكون من :" أحمد السعدني ، حسن مجدي، محمد مصطفى، محمد الشبيني وحامد خالد ، نانا أنتوي، مصطفى جمال، جهاد سيد، أيوب بن مشارك، محمد عبد اللطيف جريندو وأحمد شرويدة".