شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الغضروف ينهى مسيرة لاعب الأهلى فى المستطيل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأول لقب مع الفريق الأحمر، وتألق اللاعب مع الفريق الأحمر حتى توالت البطولات التى حققها مع الأهلى، وحصد لقب الدورى 4 مواسم متتالية بعد ذلك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر 6 مواسم.

وقد بدأ أبو حباجة مسيرته الكروية فى النادى المصرى مع فرق الناشئين، وتدرج معهم حتى عام 1941 حيث تم تصعيده ولعب مع الفريق الأول، واستمر به حتى انتقل إلى الأهلى بعد 4 سنوات أي عام 1945.

وبعد مسيرة ناجحة مع القلعة الحمراء، حصد خلالها البطولات العشرة فى تاريخه، وهى 4 ألقاب دورى و6 بطولات كأس، تعرض اللاعب للإصابة فى غضروف الركبة عام 1953، وسافر وقتها إلى النمسا للخضوع إلى عملية جراحية هناك، ولكنه بعد الخضوع للجراحة، لم يتمكن من العودة للعب مرة أخرى، بسبب ظروفه الصحية، و قرر الاعتزال واتجه إلى مجال التدريب.

وكان أبو حباجة قد شارك في جميع المباريات الدولية من عام 1946 وحتى عام 1953 ومثل مصر فى دورة الالعاب الاوليمبية بلندن عام 1948 وكان نجما فى هذه الدورة .