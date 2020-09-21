شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات الجولتين 19 و20 للمجموعة الأولى بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل، تأجيل مباريات الجولتين 19 و20 للمجموعة الأولى بالقسم الثاني لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المجموعة.

وتأجلت مباريات الجولة 19 التي كان مقررا إقامتها الجمعة 25 سبتمبر لتقام السبت 26 سبتمبر الجاري، وستكون مبارياتها بين الإعلاميين والألمونيوم، ديروط وبترول أسيوط، الفيوم وبني سويف، تليفونات بني سويف والمنيا، البنك الأهلي وسوهاج، الشبان المسلمين بقنا وطهطا.

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أما مباريات الجولة 20 التي كان من المقرر لها يوم الأربعاء 30 سبتمبر، فتأجلت لتقام الخميس أول أكتوبر، وستكون مبارياتها بين سوهاج وطهطا، المنيا والبنك الأهلي، بني سويف وتليفونات بني سويف، بترول أسيوط والفيوم، الإعلاميين وديروط، الألمونيوم والشبان المسلمين بقنا.