تعرف على تشكيل طلائع الجيش ودجلة قبل مواجهتهما فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة على ستاد جهاز الرياضة العسكري والتي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري الممتاز، ويبدأ الطلائع بكل من: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف وسط الملعب: فرانك ستيفن - عمرو السيسي - أحمد سمير - عمار حمدي - كريم طارق خط الهجوم: عمرو جمال ويتواجد في دكة البدلاء كل من: محمد شعبان - حسام باولو - أبو بكر - كابوريا - داودا - كيفن موهير - أحمد هاني - محمد أشرف "روقة" Advertisements ويبدأ وادي دجلة بقيادة نيكوديموس بابافاسيليو بكل من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - خالد رضا - عمرو صالح - اساهاكى يعقوبو وسط الملعب: محمد رضا - أحمد سعيد محمد - حسام عرفات - محمد عبد العاطي - عبد الكبير الوادي خط الهجوم: مروان حمدي ويحل على دكة البدلاء كل من: حسين ذكري - رجب عمران - عبد الله محمود - محمد عادل - محمد هلال - بسام وليد - أحمد حسن - رفيق كابو - أحمد شريف

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