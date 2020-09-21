شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيلة المصرى وسموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى وأحمد سامى المدير الفني لسموحة تشكيلة فريقهما التي ستخوض لقاء اليوم بعد قليل باستاد الجيش ببرج العرب وضمت تشكيلة المصرى أحمد مسعود - مصطفى طيارة – أحمد شوشة – عمرو موسى – بهاء مجدى – فريد شوقى – إيزى أيميكا – أحمد ياسر – عمر كمال – محمود وادى – اوستن أموتو.

بينما جاءت تشكيلة سموحة على النحو التالى: الهاني سليمان - رجب نبيل - السيد فريد - كريم يحيى- أحمد أبو الفتوح - ناصر ماهر - أحمد حمص - أحمد جمال - حسام حسن - ديريك نسيبامبي .

يدخل سموحة اللقاء محتلا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة متفوقا بسبع نقاط ًعلي المصري الذي يأتي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة ، ويرغب الفريق السكندري في تحقيق الفوز من أجل مواصلة تقدمه بجدول الترتيب نحو المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية الموسم المقبل، ولذلك يسعي لاستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم من أجل حصد النقاط الثلاث.

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علي الجانب الآخر، يطمح المصري في تحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات، والتقدم نحو المنطقة الدافئة بمنتصف جدول الترتيب.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين في يناير الماضي قد انتهى بفوز المصري بهدفين لهدف، سجل محمود وادي وسعيدو سيمبوري ثنائية المصري، فيما أحرز حسام حسن هدف سموحة.