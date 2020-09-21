الامارات | جماهير بايرن ميونيخ تجري فحوصات كورونا قبل السفر إلى "منطقة شديدة الخطورة"

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير بايرن ميونيخ تجري فحوصات كورونا قبل السفر إلى "منطقة شديدة الخطورة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مشجعو فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الخضوع لفحوص فيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، وذلك قبل السفر إلى العاصمة المجرية بودابست حيث تقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، وسط مخاوف من رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر.

وقدم بايرن ميونيخ، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، فحوص مجانية لحاملي تذاكر المباراة من جماهيره حتى غد الثلاثاء، وذلك قبل مواجهة إشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي) يوم الخميس المقبل، وكذلك عند عودتهم.

وأبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التزامه بإقامة المباراة على ملعب "بوشكاش أرينا" يوم الخميس المقبل بحضور الجماهير، حيث سمح لكلا الناديين ببيع 3000 تذكرة في المباراة التي ستشهد تواجد جماهير بنسبة 30 بالمئة من سعة الملعب البالغة 67 ألف متفرج.

وقال رئيس النادي كارل هاينز رومينيجه، إن 2100 مشجع للفريق البافاري سيسافرون إلى المجر، مع ضرورة أن تكون العينة سلبية مع اختبار لم يمر عليه أكثر من 48 ساعة لدخول البلاد.

وكان هناك عمليات إلغاء للتذاكر بعد تحذيرات من وزارة الصحة الألمانية التي اعتبرت العاصمة المجرية بودابست منطقة شديدة الخطورة، مع استقرار عدد الإصابات بفيروس كورونا في سبعة أيام بمعدل مستقر يبلغ 100 حالة.

ويسافر بايرن إلى بودابست مع وفد صغير للغاية، فيما يعتزم ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا فرض قواعد حجر صحي أكثر صرامة فيما يتعلق بالمباراة.

وأضاف زودر في تصريحات لإذاعة "بي 5"، اليوم الاثنين، أن على الجميع أن يفكر بحرص قبل حضور المباراة قائلا: "حينما أفكر في المباراة أشعر بآلام في المعدة".

وتابع: "إنها منطقة شديدة الخطورة، ولا بد أن نكون في غاية الحرص على أن لا نتعرض لمخاطر إضافية، لنون نسخة مكررة لما حدث في منتجع التزلج في النمسا حيث أصيب الكثير من قضاة العطلات بالعدوى الشتاء الماضي".

وفي الوقت الحالي لا يتعين على أي شخص كان في الخارج بمنطقة خطرة لمدة أقل من 48 ساعة، أن يكون في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في المنزل.

لكن زودر يريد أن يتقدم باقتراح لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء، وينص على أن الأشخاص الذين يحضرون فعاليات رياضية أو ثقافية بالخارج يجب عليهم احترام قواعد الحجر الصحي.

وهذا يعني أنه سيتوجب على محبي كرة القدم عزل أنفسهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة وإجراء الفحوص، حتى وأن كانوا بقوا خارج البلاد لمدة أقل من 48 ساعة.

وقال زودر: "رغم كل ذلك فإن مناشدتي تتلخص في إعادة النظر فيما إذا كانت المباراة ضرورية، كأس السوبر مباراة مثيرة لكنها ليست الأكثر أهمية".

وبسبب تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ميونخ، لم يسمح للجماهير بالتواجد في أول مباراة لفريق بايرن ميونخ في الدوري الألماني (بوندسليجا) أمام شالكه التي انتهت بفوز بايرن 8 /صفر، وأقيمت في ملعب "أليانز أرينا" يوم الجمعة الماضي، بعدما كان قد تم السماح سابقا ل7500 متفرج بالحضور.

وأشاد وزير الصحة الألماني بالقرار ينس سبان، في الوقت الذي اضطر فيه فريق كولون للعب بدون حضور جماهيري هذا الاسبوع، كما لم يستبعد اتخاذ خطوات مشابهة قصيرة المدى في المستقبل.

وقال سبان في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"، اليوم الاثنين: "ما فعلته مدينة ميونيخ هو الصواب".

وأضاف: "بقدر ما سيكون الأمر صعبا على الجماهير وأجواء كرة القدم، إذا تزايدت أعداد الإصابات في الإقليم فلا يجب السماح للجماهير بدخول الملاعب".

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