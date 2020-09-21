الامارات | بوروسيا دورتموند يخسر هازارد

شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يخسر هازارد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أنه سيفتقد جهود اللاعب ثورجان هازارد (شقيق لاعب ريال مدريد إدين هازارد) لأسابيع قليلة بسبب تمزق في ألياف عضلات الفخذ.

وأوضح دورتموند أن اللاعب البلجيكي تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 / صفر السبت الماضي في المرحلة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكان هازارد (27 عاماً) قد جرى استبداله في الدقيقة 15 من المباراة. Advertisements تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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