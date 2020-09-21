شكرا لقرائتكم خبر عن صداع في لجنة التخطيط بالأهلي بسبب رفض فايلر لهؤلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لحسم ملف اللاعبين الأجانب، حيث أن حسم هذا الملف مهم لشراء عدد من اللاعبين الجدد ودعم الفريق في المراكز التي يحتاج لها المدير الفني السويسري رينيه فايلر، ويسعى النادي لحسم مصير الأنجولي جيرالدو وجونيور أجاى وأزارو .

ويرغب جيرالدو، في الرحيل دون الدخول في صفقات تبادلية في مصر، حيث يحلم اللاعب باللعب في البرازيل، أما أجاى فإنه طالب الإدارة برحيله أو بقائه مع الفريق ولا يرغب في الخروج كإعارة.



وفيما يتعلق بموقف وليد أزارو، فإن النادي ينتظر وصول اللاعب المغربي من أجل مناقشة مستقبله، إذ يرغب الأخير في معرفة موقف المدرب رينيه فايلر، من مشاركته مع الفريق ليحدد بناء على ذلك موقفه الشخصي بالبقاء أو الرحيل، في الوقت الذي يتمسك فيه النادي بالتجديد له، بينما يملك «أزارو» عدة عروض أخرى، بينها عرضًا إماراتيًا.

ويرى أزارو، أن المدير الفني السويسري فايلر، لن يمنحه الفرصة للعب في الأهلي، وهو ماظهر خلال تواجده مع الفريق.