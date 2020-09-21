شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تقرر إيقاف مرتضى منصور 6 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار سيد بنداري الفصل في التقارير والشكاوى المقدمة إليها على النحو التالي:

وقررت اللجنة منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

وجاءت بقية القرارات كالتالي:

أولا: منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

ثانيا: توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.

ثالثا: إيقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة والسيد/ حسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.

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رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.