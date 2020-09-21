شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يطلب الرحيل من الأهلي بسبب شعوره بالظلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي صالح جمعة، رفضها خروجه من الفريق بيع نهائي، مؤكدين أنه لا مانع من إعارته حال تلقيه عرض جيد.

وقالت مصادر داخل الأهلي، إن اللاعب أبلغ مدير الكرة سيد عبد الحفيظ بوجود عرض من دوري الدرجة الثانية البرتغالي، وأنه يرغب في الرحيل عن الفريق بيع نهائي لكن اللجنة تخشى سيناريو خروج اللاعب وعودته للزمالك، وأن الطريقة الوحيدة لخروجه ستكون على سبيل الإعارة.

وأضافت المصادر أن الأهلي لا يمانع إعارة صالح، لإستعادة مستواه لكن هناك رفض تام لفكرة البيع النهائي، خوفاً من عودة اللاعب من جديد إلى الزمالك وبيراميدز خاصة وان الأهلي يرغب في الحفاظ على جميع لاعبيه.

وقال اللاعب لأحد المقربين منه أنه يشعر بالظلم من معاملة المدير الفني له، حيث يشعر اللاعب أنه مهما حاول الالتزام مع الفريق فلن يحصل على ثقة فايلر، للعب أساسياً.