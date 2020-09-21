شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يقترب من ضم لويس سواريز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي أتليتكو مدريد لإتفاق يقضي بإنتقال لويس سواريز مهاجم برشلونة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية

وستتم الصفقة إذا تم التوصل لاتفاق نهائي لضم اللاعب، على صعيد اخر أعلن النادي عن حاجته لبيع بعض اللاعبين.

وكان عرض النادي هو ضم اللاعب لصفوفه لمدة موسمين، مع إتمام اللاعب عامه ال34 في يناير المقبل.

من أهم العوامل التي جعلت المهاجم يقرر الانضمام إلى أتيليتكو هو تواصله مع ميجل أنخيل جيللا مارتين المدير التنفيذي للنادي، والذي تأكد من رغبته في الانضمام للنادي.

على صعيد اخر يرغب برشلونة في التخلص من راتب اللاعب خلال الموسم المقبل، وهو الموسم الوحيد المتبقي له في عقده مع النادي، ولكن سواريز يرغب من برشلونة دفع العام كاملا ،مع رفض النادي هذا الأمر ،كما أوضح رغبته في عدم رحيل اللاعب مجانا في الوقت الحالي، وفقا لتقريرموندو ديبورتيفو.

يريد أتليتكو مدريد أن يستبدل سواريز بـ دييجو كوستا بسبب راتب الأخير الذي يقدر بـ 8 ملايين يورو، ولا يوجد عروض حالية للاعب

وأكد بيرلو في المؤتمر الصحفي أنه سيمر وقت طويل حتى يحصل سواريز على جواز سفره، لذلك من الصعب أن يكون مهاجم يوفنتوس في الوقت الحالي.

ولكن سواريز قد وصل إلى مدينة بيروجيا الإيطالية يوم الخميس الماضي وخضع لاختبار اللغة الإيطالية واجتازه بنجاح، مما مكنه من الحصول على جواز سفر إيطالي واللعب بقميص البيانكونيري

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مع العلم أن زوجته تملك الجنسية الإيطالية وهو ما يتيحج له الحصول على جواز السفر بشرط إتقان اللغة الإيطالية

ومن حق كل فريق أن يضم 12 لاعبا أجنبيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وفقا للقوانين الإيطالية.

ويذكر أن سواريز لعب بقميص برشلونة في 283 مباراة سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 اخرين.