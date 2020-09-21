شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يشارك في لقاء ليتون بعد 24 ساعة من مباراة ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، إراحة مهاجمه الأساسي هاري كين، خلال لقاء غدا أمام ليتون أورينت ضمن منافسات مباريات كأس رابطة الدوري الإنجليزي. وأشار المدرب البرتغالي في تصريحاته لموقع «ديلي ميل»، إلى أنه من الصعب إرحة هاري كين في لقاء الغد بالرغم من خوضه لقاء ساوثهامبتون ظهر أمس، وذلك لاحتياجي الفني الشديد له، فأنا ألعب على الفوز في كل المباريات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاري كين يشارك في لقاء ليتون بعد 24 ساعة من مباراة ساوثهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.