شوط أول سلبي فى مواجهة إنبى ضد الإسماعيلى بالدوري

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين إنبى والإسماعيلى، بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمع بينهما حاليا، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ودخل إنبى اللقاء بالتشكيل التالى:"محمود جاد فى حراسة المرمى، على فوزى، رامى صبرى، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز فى خط الدفاع، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، محمد رزق، عمر سافيولا، كريم فؤاد فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".
بينما جاء تشكيل الإسماعيلى مكون من:"محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد عمار وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، محمود دونجا، عمر الوحش، همام طارق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، محمد حمدى زكى فى خط الهجوم".
وجاءت أخطر فرص إنبى خلال الشوط الأول عن طريق أحمد على مهاجم الفريق البترولى إلا إنه لم يحسن استثمار الفرصة التى أتيحت لها ليهدر فرصة خطف التقدم لفريقه وسط تألق محمد فوزى حارس الدراويش وجاءت خطورة الإسماعيلى فى الدقائق الأخيرة حيث جاءت ارتدت إحدى الكرات من قائم النادى البترولى وشتتها دفاع الفريق لينتهى هذا الشوط المتوسط المستوى بالتعادل السلبى بين الفريقان.
ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى
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