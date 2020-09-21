شكرا لقرائتكم فايلر يناقش مع رامى ربيعة العرض التركي لضم مدافع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وخلال الجلسة الفنية المطولة، حرص السويسري رينيه فايلر على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية لرامي ربيعة، وتطرق الحديث بين الثنائي لتلقي رامي ربيعة عرضاً تركياً في الساعات الماضية خاصة بعد تم الأمر على فايلر وقام الأخير برفضه نظراً لحاجة الفريق لجهود اللاعب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز

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فى الوقت الذى اقترح عدد من كباتن النادى الأهلى منح جزء من مكافأة الدورى الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذى يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة فى مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادى قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب فى محنته.

وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبى المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدورى للمرة الـ 42 فى تاريخه عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبى الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدورى من داخل غرفة ملابس الفريق، وشارك زكريا صورة لاعبى الأهلى من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفى بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.