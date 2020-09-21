شكرا لقرائتكم أسوان يستعيد خدمات عبد المجيد وجلال ومنساه فى مواجهة الجونة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن موقف مصابى الفريق قبل مباراة الجونة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة، وذلك بعد خروج أكثر من لاعب مصاباً فى مباراة أسوان الأخيرة أمام الزمالك والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

وقال عبد الغفار فى تصريحات خاصة: محمد إسماعيل مصاب بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية ويغيب عن لقاء الجونة ، أما محمد عبد المجيد فتعافى من إصابة الشد فى العضلة الأمامية ويعود اليوم للتدريبات الجماعية للفريق والجهاز الفنى يحدد مدى جاهزيته للمشاركة فى لقاء الجونة.

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واصل: إبراهيم جلال وسولمون منساه يعانيان إجهاد خفيف لن يمنعهما من المشاركة فى المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفنى.

ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، غداً الثلاثاء لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب والتى تجمع أسوان بنظيره الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة.

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها أخر ثلاث لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.