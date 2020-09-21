اخبار الرياضه

إيطاليا تواجه هولندا في بيرغامو تكريماً لضحايا كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إيطاليا تواجه هولندا في بيرغامو تكريماً لضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب الأول سيواجه نظيره الهولندي في بطولة دوري الأمم الأوروبي الشهر المقبل، في مدينة بيرغامو الإيطالية تكريما للمدينة التي عانت بشدة من تفشي "كوفيد-19" خلال العام الجاري.

وذكر الاتحاد الإيطالي أنه إلى جانب تذكر ضحايا الفيروس في بيرغامو، فإنه قرر نقل المباراة التي تقام يوم 14 أكتوبر من ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلان إلى ملعب " أتلتي أزوري" كما ستقام المباراة بدون حضور جماهيري/ وأضاف أن المنتخب الإيطالي سيتواجد في بيرغامو منذ يوم 12 من أكتوبر المقبل، لتكريم المدينة مع الالتزام بقواعد البروتوكول الصحي.

وتم تجديد ملعب "أتلتي أزوري" لاستضافة مباريات فريق أتالانتا في ، فيما لم يلعب المنتخب الإيطالي في بيرغامو منذ عام 2006.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تواجه هولندا في بيرغامو تكريماً لضحايا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا