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غوارديولا يود الاستمرار مع مانشستر سيتي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيب غوارديولا أنه يتوق لتمديد بقائه مع مانشستر سيتي لكن ينبغي عليه أن يثبت أولا للنادي المنافس في الممتاز لكرة القدم أنه يستحق العقد الجديد.

ومدد غوارديولا، الذي قاد سيتي لإحراز لقب الدوري الممتاز مرتين منذ توليه المسؤولية في 2016، عقده ليظل في استاد الاتحاد حتى 2021.

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وقال المدرب الإسباني البالغ من العمر 49 عاما قبل مباراة سيتي الأولى في الموسم الجديد ضد وولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين: أود البقاء لفترة أطول، لكن يجب أن أستحق تمديد عقدي وسنرى إن كنت أستحق ذلك في الموسم الحالي، على صعيد تطور الفريق ومدى تقدمه.

وأنهى سيتي الموسم الماضي متأخرا بفارق 18 نقطة خلف البطل وخرج من دور الثمانية في لكن غوارديولا قال إن مستقبله مع النادي لا يعتمد على تحقيق ألقاب كبرى.

وأضاف غوارديولا : لم يضغطوا من أجل أي شيء منذ اليوم الأول. يتيحون لي فرصة أداء وظيفتي بأفضل طريقة ممكنة مع جهازي الفني واللاعبين وهذا الأمر سيستمر، لم يطلبوا مني الفوز بأشياء معينة، طلبوا مني اللعب فقط. أعرف معايير هذا النادي، ويجب أن أنتصر لأستحق تمديد عقدي.

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