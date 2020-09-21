شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أروابارينا يكشف لليوم السابع كواليس ترشيحه لقيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ليونيل روفي، وكيل الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، الذى تم عرضه على إدارة الزمالك لقيادة الفريق، أنه لم تحدث أى مفاوضات مباشرة أو رسمية من قبل إدارة القلعة البيضاء مع أروابارينا لتولى قيادة أبناء ميت عقبة، مؤكداً أن الأمر جاء عن طريق أحد الوكلاء المصريين الذى عرضه على إدارة نادى الزمالك.

وأضاف وكيل أروابارينا لـ"الخليج 365"، أن المدرب الأرجنتينى جاهز للعمل فى مصر حال وصول عرض مناسب له وللطاقم المعاون، إلا أنه شدد على عدم وجود أى تقدم حتى الآن فى أمر ترشيحه لقيادة الزمالك، وجاءت الأمور عن طريق وكلاء دون حدوث أى خطوة رسمية من قبل إدارة نادى الزمالك.

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وتبحث إدارة الزمالك عن حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق من أجل اختيار مدربا جديدا لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع قلعة ميت عقبة، حيث تفاضل الإدارة البيضاء بين أكثر من مرشح فى التوقيت الحالى بعد استقبال عددا كبيرا من السير الذاتية للمدربين المرشحين خلال الفترة الأخيرة من أجل اختيار الأفضل من بينهم لخلافة كارتيرون، وتم ترشيح أروابارينا من قبل لقيادة الأهلى فى 2018 قبل أن يتم ترشيحه في الأيام الأخيرة لقيادة الزمالك قبل أن يوضح وكيل أعماله لليوم السابع عن عدم وجود تقدم في المفاوضات حتى اللحظة الجارية.

ووضعت إدارة نادى الزمالك، البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، على رأس المرشحين لتولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الإدارة البيضاء لحسم هوية المدرب الأجنبى الجديد للفريق، خلال الساعات الجارية، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الأبيض، من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودي، وتنتظر الإدارة البيضاء الرد النهائى من فيريرا حول إمكانية توليه قيادة الفريق من عدمه، وذلك فى الساعات الحالية، من أجل حسم ملفه بشكل نهائى حيث طلب المدرب البرتغالي، الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالفريق وقائمة اللاعبين من أجل دراستها بصورة كافية قبل اتخاذ قرار خوض المهمة من عدمه.

كما حرصت إدارة الزمالك على وضع السيناريوهات البديلة حال اعتذار فيريرا عن قبول المهمة، والمتمثلة فى الاتفاق مع عدد من المدربين وعلى رأسهم الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى الأسبق للهلال السعودي، إلى جانب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للزمالك بخلاف عدد آخر من المدربين وذلك من أجل إجراء مفاضلة بينهم سريعًا من أجل حسم هوية المدرب الأجنبى الجديد للفريق والإعلان عنه بشكل نهائي، بعد تفضيل الإدارة البيضاء لعدم استقرار السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق، حيث استشعرت إدارة النادى أن المدرب السويسرى يبحث عن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى وليس لديه تركيز فى المهمة التى يرغب النادى فى إعادتها من أجلها لذا تم تفضيل توجيه الشكر له.