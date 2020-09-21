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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأرجنتينى أروابارينا معروض على الزمالك لقيادة الفريق خلفا لكارتيرون، الأهلى يرفض التفريط فى رامى ربيعة بعد تلقيه عرضاً تركياً.

الأرجنتينى أروابارينا معروض على الزمالك لقيادة الفريق خلفا لكارتيرون

عرض أحد الوكلاء خدمات الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، على مسئولى الزمالك، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع قلعة ميت عقبة، من أجل قيادة التعاون السعودى، حيث تفاضل الإدارة البيضاء بين أكثر من مرشح فى التوقيت الحالى من أجل قيادة الزمالك، حيث استقبلت الإدارة البيضاء عددا كبيرا من السير الذاتية للمدربين المرشحين خلال الفترة الأخيرة من أجل اختيار الأفضل من بينهم لخلافة كارتيرون، وتم ترشيح أروابارينا من قبل لقيادة الأهلى فى 2018.

الأهلى يرفض التفريط فى رامى ربيعة بعد تلقيه عرضاً تركياً

رفض مسئولو النادى الأهلى التفريط فى رامى ربيعة مدافع الفريق بعد تلقيه عرضاً تركياً خلال الساعات الماضية للرحيل عن النادى بداية من الموسم المقبل، وعرض مسئولو الأهلى الأمر على السويسرى رينيه فايلر، الذى رفض التفريط فى خدمات المدافع الدولي، مؤكداً أنه يعد واحدا من أهم عناصره الأساسية فى الخط الخلفي.

5 آلاف جنيه عقوبة لاعب أسوان بعد الوقوف على الكرة فى مباراة الزمالك

أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أنه وقع عقوبة مالية على محمد جابر لاعب الفريق بعد وقوفه على الكرة فى مباراة أسوان والزمالك الماضية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، وشهدت المباراة وقوف محمد جابر على الكرة فى حركة استعراضية أثارت غضب الزملكاوية. Advertisements

لا زالت إدارة النادى الأهلى تكثف جهودها لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد، بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن الفريق بنهاية الموسم الجارى وتوقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم.

أحمد رفعت يغيب عن الاتحاد أسبوعين بسبب "مزق الضامة"

تأكد غياب أحمد رفعت، لاعب الاتحاد السكندرى، عن صفوف الفريق أسبوعين بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة تعرض له خلال مشاركته فى مباراة المقاولون العرب التى أقيمت أمس فى الأسبوع الـ28 للدورى الممتاز.