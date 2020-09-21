شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يهزم الطلائع 6/3 قبل مواجهة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه طلائع الجيش نظيره وادى دجلة فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

*ترتيب الطلائع ووادى دجلة فى جدول الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الطلائع ووادى دجلة

تاريخيا.. مباراة اليوم، تحمل رقم (16) فى تاريخ مواجهات الفريقين، والتي شهدت تفوق كبيرا للدجلاوية بتحقيقهم الفوز فى 6 مناسبات والتعادل فى 6 مباريات أخرى مقابل ثلاثة انتصارات للطلائع.



أول مباراة جمعت بين الفريقين تعود الى موسم 2010/2011، وبالتحديد يوم السبت 28 أغسطس 2010 والذى شهد فوز الطلائع = بهدفين مقابل هدف،



حفلت مواجهات الفريق بالغزارة التهديفية، حيث شهدت تسجيل 37 هدفا في 12 مباراة وانتهت 4 مباريات بالتعادل السلبى.



سجل وادى دجلة (22) هدفا يتقدمهم دودو الجباس والنيجيري ستانلى برصيد 3 أهداف لكل منهما، بينما سجل الطلائع (15) اهداف سجلها 7 لاعبين يتقدمهم أحمد عيد عبدالملك برصيد 3 أهداف، يليه الثلاثي عاصم صلاح، صلاح أمين، وبابا أركو هدفين.

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وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف ، سجل ثلاثية الطلائع تالا نداى هدفين وأحمد كابوريا هدف ، وسجل هدف دجلة رجب عمران كما أهدر محمد هلال ركلة جزاء فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى 3 يناير 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة الحادية عشرة للمسابقة

*بسيونى يبحث عن الهروب من الخطر وبابافاسيلو يسعى للنقاط الثلاث

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن التعادلات لمواصلة الهروب من شبح الهبوط فيما طالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بضرورة خطف النقاط الثلاث الغائبين عن الفريق منذ أربع جولات كاملة للتقدم في سباق مراكز المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر.

*التشكيل المتوقع للطلائع ووادى دجلة

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام وادى دجلة مكون من :"محمد بسام -زولا - علي الفيل - خالد سطوحي - محمد ناصف - عمرو السيسي - فرانك استيفن - كريم طارق - عمار حمدي - محمد شحاتة -ناصر منسي".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الطلائع مكون من :"محمد عبد المنصف -خالد رضا – إسحاقو يعقوبو – أحمد رمضان بيكهام – عمرو صالح - رجب عمران – أحمد سعيد محمد – محمد هلال – محمد رضا بوبو- عبد الكبير الوادي – رفيق كابو".