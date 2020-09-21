شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرج محمد إبراهيم ضمن لاعبى الفئة الأولى بعد انتقاله للقلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع محمد إبراهيم على إدراجه ضمن لاعبى الفئة الأولى فيما يخص قيمة عقوده بعد انضمامه للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وأكد مسئولو الأهلي للاعب أنه سيتم تقديره بشكل جيد ومساواته بنجوم الفريق، أمثال حسين الشحات وكهربا ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يوجد فى الفئة الأولى المميزة حالياً الثنائى محمد الشناوي ووليد سليمان فقط والذين تتخطى قيمة عقودهم حاجز الـ11 مليون جنيه.

من جهته كشف محمد إبراهيم لإدارة النادى الأهلى حقيقة توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، على الرغم من دخول اللاعب فى مفاوضات مكثفة للانتقال للأهلى طوال الفترة الماضية، وأكد محمد إبراهيم أنه لم يوقع لبيراميدز أو لأى نادٍ آخر، مشدداً على أنه لن يوقع لأى نادٍ قبل موافقة المقاصة، خاصة أنه مرتبط بعقد مع الفريق الفيومى ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويُنهي الأهلي في الوقت الحالي مفاوضاته مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم، خاصة أنه لا يوجد شرط جزائى فى عقد اللاعب مع الفريق الفيومي، ويرغب الأهلي فى التعاقد مع محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.