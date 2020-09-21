شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين إنبى والإسماعيلى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين إنبى والإسماعيلى بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ودخل إنبى اللقاء بالتشكيل التالى: "محمود جاد فى حراسة المرمى، على فوزى، رامى صبرى، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز فى خط الدفاع، حميد ماو، عبد الرحمن عامر، محمد رزق، عمر سافيولا، كريم فؤاد فى خط الوسط، أحمد على فى خط الهجوم".

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى مكونا من: "محمد فوزى فى حراسة المرمى، محمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد عمار وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، محمود دونجا، عمر الوحش، همام طارق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، محمد حمدى زكى فى خط الهجوم".

وجاءت أخطر فرص إنبى خلال الشوط الأول عن طريق أحمد على مهاجم الفريق البترولى إلا أنه لم يحسن استثمارها ليهدر فرصة خطف التقدم لفريقه وسط تألق محمد فوزى حارس الدراويش، وجاءت خطورة الإسماعيلى فى الدقائق الأخيرة حينما ارتدت إحدى الكرات من قائم النادى البترولى وشتتها دفاع الفريق لينتهى هذا الشوط المتوسط المستوى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى