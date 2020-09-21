شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم محلب ومحسن صلاح فى جنازة والدة نائب رئيس المقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء السابق، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، تشيع جثمان والدة حسام إمام نائب رئيس نادى المقاولون ومحافظ الدقهلية السابق، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وأصدر نادى المقاولون العرب بياناً رسمياً ينعى فيه الفقيدة جاء كالتالى: "ينعي نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وقطاع كرة وإدارة تنفيذية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة السيد الاستاذ حسام الدين إمام محافظ الدقهلية السابق ونائب رئيس مجلس إدارة شركة ونادي المقاولون العرب.. داعين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على دراسة فريق مصر المقاصة بالفيديو، من خلال مراجعة مباريات الجولات السابقة لأبناء الفيوم، والتى كان آخرها لقاء المقاصة والأهلى فى الجولة 28 والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الفيومى قبل لقاء الجولة 29 والذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر الجمعة المقبل، حيث يسعى ذئاب الجبل لحصد ثلاث نقاط ثمينة فى مواجهة قوية أمام أبناء الفيوم بقيادة إيهاب جلال، والذى خلق حالة من التوهج الكروى فى أداء المقاصة منذ العودة من توقف كورونا.

وكان المقاولون قد انتزع نقطة ثمينة من ضيفه الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 28، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ليرفع ذئاب الجبل رصيدهم إلى النقطة 49 فى المركز الثالث بجدول المسابقة.

من جانبه، يرى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك مؤخراً هو تجسيد لمفهوم "الاحتراف الوهمى"، وقال عادل في تصريحات خاصة، كارتيرون ليس الأول ولن يكون الأخير فى هذا الأمر، ورحيله كان صادماً بهذه الطريقة خاصة مع الوقت الضيق وتلاحم البطولات الأمر الذى يورّط الفريق الأبيض وهذا بمثابة انهيار لأخلاق الرياضية، فالإلتفاف على العقود هو أسوأ ما يكون" ، وواصل عادل:" الأهلى أو الزمالك هما من يصنعان أسماء المدربين هما البوابة الذهبة للمدربين الأجانب وليس العكس، وعلينا أن نراعى مستقبلاً الالتزام الأخلاقى ومدى الالتزام بالعقود".

وفى وقت سابق، كشف المهندس محمد عادل أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".