شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يخاطب الأندية بموعد بطولات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد كرة السلة خطابا إلى الأندية المشتركة فى نشاط الاتحاد، يخطرهم بموعد انطلاق الموسم الجديد، والذى حدده مجلس إدارة اتحاد اللعبة، والمقرر له 8 أكتوبر المقبل ببطولة الدورى العام الممتاز رجال والمرتبط بالمرحلة السنية تحت 16 سنة، بينما تقام بطولة السيدات يوم 11 من نفس الشهر، ووفقا لما ورد في الخطاب المرسل إلى الأندية فإن بطولة الدورى الممتاز ب تنطلق اعتبارا من الجمعة 16 أكتوبر المقبل.

واتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة السلة عدداً من القرارات المهمة بعد موافقة أعضاء المجلس، أبرزها تأجيل مباراة السوبر المصري بين الاتحاد بصفته "بطل الدوري" والأهلي بصفته "وصيف الكأس" إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقًا كما تقرر تحديد يوم 8 أكتوبر موعًدا لانطلاق الدوري الممتاز (أ) رجال موسم 2020-2021، وتحديد يوم 11 أكتوبر موعدًا لانطلاق دوري الممتاز (أ) سيدات موسم 2020-2021.

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وتقرر التأكيد على قرار مجلس الإدارة السابق بإلغاء التعاقد مع اللاعبين الأجانب عدا دوري الممتاز (أ) رجال وسيدات. مع التأكيد على إقامة كافة المسابقات على مستوى الرجال والسيدات بنفس نظام المسابقات في الموسم الماضي بدون أي تغيير و اقامة بطولة المهارات ضمن مسابقات مراحل المينى باسكت من 8 الى 13 سنة و الموافقة على إقامة معسكر خارجي للمنتخب الأول رجال في الفترة من 14 لـ 23 نوفمبر، وبحث إمكانية إقامة معسكر خارجي لمنتخبي تحت 18 سنة ناشئين وناشئات.