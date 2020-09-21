شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتحدث عن صفقات الأهلى الصيفية وآخر تطورات موقف أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق لقب الدورى المصرى عن جدارة واستحقاق، وقال عبدالحفيظ فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الموسم الحالى شهد أموراً جدلية بعيدة عن الرياضة، لكن التتويج بالدورى الأهم فى كل دول العالم، يتوج بها الفريق الأكثر استقرارًا، الفريق الذى يتوج به يكون عن جدارة واستحقاق".

وأضاف عبد الحفيظ، "على مدار الموسم، الأهلي كان الأكثر استقراراً فنياً وإدارياً، واللاعبون لديهم خبرات الفوز وثقافة الفوز، قد يبتعد عنك التوفيق فى إحدى المباريات، لكن تستمر فى المنافسة بوجود قائمة جيدة، ولاعبين مميزين، طريقة تفكير اللاعبين وشخصياتهم جزء كبير من التتويج بالدورى المصرى".

وأكد سيد عبدالحفيظ أن الموسم المقبل سيكون شرساً للغاية، ولابد من إعداد قائمة قوية للمنافسة على البطولات، قائلا، "لا أريد الحديث عن الأمور الفنية، هناك حقوق إدارية وتسويقية للنادى، لا أحد يفرض رأياً فنياً على المدير الفنى، وهو صاحب القرار".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "هناك أسماء كثيرة مطروحة فى ملف الصفقات، لم ننه الموسم الحالى حتى الآن، نرغب فى فرض الاستقرار على الفريق"، مشيرا إلى أن "الموسم المقبل سيكون شرساً للغاية، ولابد من التحضير له بقائمة قوية، ليست مرتبطة فقط بـ11 لاعباً ولكن فى البدلاء جيدا، سنقوم بترتيب الأوضاع عقب بطولة أفريقيا، سنقوم بإعداد قائمة مدعومة بقوة في كل الخطوط".

وحول موقف وليد آزارو قال عبدالحفيظ، "هو اللاعب الوحيد الذى يتبقى فى عقده موسم واحد، نحاول إنهاء بعض الإجراءات من أجل عودته خلال الأسبوع المقبل، وأتواصل معه بصفة مستمرة، لم أتحدث معه فى ملف التجديد حتى الآن، وعقب عودته سيتم عقد جلسة معه".

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وحول حقيقة دخول جيرالدو وأجايي فى الصفقات التبادلية، قال عبد الحفيظ، "ليس منطقيا أن يتم فتح هذا الموضوع حاليا، قد يكون لهما دور كبير فى بطولة أفريقيا، نحتاج اللاعبين فى المباريات المقبلة، قد يكون لهم دور فى الرمق الأخير من الموسم الحالي".

وكشف سيد عبدالحفيظ حقيقة استعادة أحمد حمدى من نادى الجونة في الموسم المقبل قائلا، "كل الأمور مطروحة بالنسبة للاعبين المعارين، وهناك بند يمنح الأهلي أحقية إعادة حمدى مقابل دفع مبلغ مالى، وكل تركيزنا حاليا فى مباراة الوداد المغربي، لم نفتح ملف اللاعبين الجدد حتى الآن".

وتطرق للحديث عن أزمة كهربا وقال، "هناك حدود فى التعامل، انتهت أزمة كهربا نهائيا وتم التعامل مع الحدث فى وقتها، وفرض عقوبة مالية وأغلق الموضوع تماما، البعض يحاول تضخيم بعض الأمور، قد تحدث فى أى فريق كرة".

وتابع، "البعض يتحدث عن أزمات وخناقات، البعض يتحدث عن رحيل لاعب ممتد لاربع سنوات، لا يوجد أي شروط جزائية في عقد أي لاعب مع الأهلي، فكيف سيرحل، لا يوجد سوى وليد آزارو الذي ينتهي عقده الموسم المقبل".

وحول توقعاته لبطولة أفريقيا، قال: "هناك عدة أمور أتفاءل بها وهي تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن لابد أن نعمل بجدية، لن نقصر ولن نبخل بنقطة عرق، الجميع يتمني تتويج الفريق باللقب سواء الجماهير أو مجلس الإدارة أو اللاعبين والجهاز الفني".