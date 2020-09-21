شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل سموحة والمصرى فى 14 مباراة قبل مواجهة برج العرب؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد سموحة لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين، يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة .

*ترتيب سموحة والمصرى فى جدول الدوري

يحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل فى 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان مع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى.

*تاريخ مواجهات سموحة والمصرى

تاريخيا مواجهة اليوم هي 15 في تاريخ مواجهات الفريقين، فاز المصرى فى خمسة لقاءات بينما فاز سموحة فى 4 مباريات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

شهدت المواجهات السابقة 37 هدفا تقاسمها الفريقين ، البداية موسم 2010/2011 عندما صعد سموحة لمسابقة الدوري، وشهدت تفوق سموحة ذهابا في بورسعيد بثلاثة اهداف مقابل هدف في الاسبوع الثاني عشر "الخميس 25 نوفمبر 2010".

تقدم أحمد بلال لسموحة في شباك أمير عبدالحميد، وتعادل البوركيني عبدالله سيسه في شباك محمد العربي وأضاف أفوام وأترام للضيوف هدفي الفوز، وأدارها الحكم شريف رشوان.

ثم فى الإسكندرية "الأربعاء 29 يونيو 2011" بهدفين سجلهما محمد نصر وصامويل أفوام في شباك أحمد الشناوي مقابل هدف سجله عبدالله سيسه في شباك مصطفى جابر، وأدار المباراة الحكم ياسر عبدالرؤوف .

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أول تعادل بينهما كان في بورسعيد "27 أكتوبر 2011" بهدف لكل فريق تقدم سيسه للمصري وتعادل مارك موبوا للضيوف

الفوز الأول للمصري كان بهدف دون رد سجله أحمد رؤوف لاعب سموحة السابق قبل النهاية بخمسة دقائق بالإسماعيلية "5 نوفمبر 2014" ملعب سموحة تنظيميا.

انتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف ، سجل ثنائية الفريق البورسعيدى سعيدو سنبورى ومحمود وادى بينما سجل هدف سموحة حسام حسن فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد السويس فى الجولة الحادية عشرة لدوري هذا الموسم فى 2 يناير 2020 .

*سامى يبحث عن استمرار نغمة الانتصارات وماهر يسعى لمواصلة الهروب من الخطر

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لاقتحام المربع مشدداً على ضرورة الالتزام بالتحركات الجماعية سواء دفاعياً أو هجومياً في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لمواصلة نتائجه المتميزة منذ توليه المسئولية بغية إنقاذ الفريق من شبح الهبوط بعد لعب المباريات المؤجلة.

*التشكيل المتوقع لسموحة والمصرى

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام المصرى مكون من :" الهاني سليمان - رجب نبيل - السيد فريد - أبو الفتوح - أحمد جمال - محمود عبد الحليم - ناصر ماهر- يوسف ديوب -حسام حسن - صلاح محسن – نسيبامبي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام سموحة مكون من :"أحمد مسعود-بهاء مجدي – عبد الرحمن زين – أحمد حامد "شوشة" – مصطفى طيارة-فريد شوقي – عمرو موسى-مفتاح طقطق – زياد فرج – عمر كمال عبد الواحد-أوستين أموتو"