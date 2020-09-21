شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بالسلام الجمهورى لمصر: النشيد الوطنى بصوت 70 ألف متفرج شىء آخر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إعجابه بالنشيد الوطنى المصرى وترديده من أكثر من 70 ألف متفرج فى استاد القاهرة الدولى، مؤكدا أنه شىء رائع، ونشر حساب الكاف عبر تويتر مقطع فيديو للحظة السلام الوطنى لمصر خلال إحدى مباريات المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر العام الماضى مصحوبة بتعليق: "النشيد الوطنى بصوت 70 ألف متفرج فى الخلفية.. شيء آخر".

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وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" احتفل بعيد ميلاد النجم الأنجولى جيلبرتو لاعب منتخب أنجولا والنادى الأهلى السابق، ونشر الكاف على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، فيديو لأفضل لمسات جيبلبرتو مع الأهلى ومسيرة صناعته للأهداف الرائعة فى القلعة الحمراء، وهنأه قائلا: " عيد ميلاد سعيد لساحر الجبهة اليسرى، لاعب منتخب أنجولا والنادى الأهلى السابق، جيلبرتو".

ويحتفل الأنجولى فيلسبرتو سيباستياو "جيلبرتو"، أحد أنجح الأفارقة فى تاريخ الأهلى، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"38" لاسيما أنه من مواليد 21 سبتمبر 1982. جيلبرتو بدأ مسيرته الكروية مع نادى بترو أتلتيكو الأنجولى فى 2001، قبل الانتقال للأهلى عام 2002، والذى قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهى مسيرته مع الأهلى عام 2010، وينتقل لصفوف ليرس البلجيكى ومنه إلى آيل ليماسول القبرصى، واختتم مسيرته فى الدورى الأنجولى مع نادى بيترو دى لواندا، ليزامل فلافيو وقتها، ليعلن اعتزاله فى 2015.