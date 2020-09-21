شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسماعيلى: سوء النتائج دفع هواة تصفية الحسابات للتجرؤ على النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن هدفه عودة الهيبة الإعلامية للدراويش فى وسائل الإعلام بعد فترة من التجاوزات التى صدرت بحق النادى بحسب وصفه.

وأضاف علاء وحيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بعض الكارهين لإدارة الإسماعيلى يسعون لتدمير النادى دون حسيب أو رقيب، لذا صدر قرار بتعيينى متحدثاً إعلامياً للإسماعيلى وسيكون هدفى عودة هيبة الدراويش فى وسائل الإعلام، لأن سوء النتائج للفريق دفع بعض هواة تصفية الحسابات للتجرؤ على الإسماعيلى ".

وتابع علاء وحيد، "لا يزال الإسماعيلى الضلع الثالث للكرة المصرية مع الأهلى والزمالك، نعترف أن هناك تراجعا فى النتائج ولكنها ليست نهاية المطاف، ونريد المساندة الجماهيرية ونسعى لتصحيح الأوضاع الإعلامية ليس فقط على صعيد الصحفيين أو الإعلام التليفزيونى وإنما المعلقين أيضاً بعدما لاحظنا تطاولا كبيراً على الدراويش من بعض المعلقين دون احترام لكيان الإسماعيلى صاحب البطولات التاريخية"

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وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف الإعلامى علاء وحيد بمهام المتحدث الإعلامى باسم النادى الإسماعيلى فى جميع وسائل الاعلام.

ويستضيف إنبى نظيره الإسماعيلى فى تمام الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد خسارته من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الدراويش مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر للعودة لسباق المراكز المتقدمة فى جدول الدورى فيما شدد البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث للتخلص من نغمة الهبوط .