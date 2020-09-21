شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يكشف سر الاستعانة بـ"خاتم سليمان" فى الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن اندهاشه من التصريحات التى لاحقته بعد مباراة فريقه أمام الزمالك بالجولة 28، والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف على حساب القلعة البيضاء للمرة الأولى فى تاريخ مواجهات الفريقين، وقال كشرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "كلام اتقال عن الناس كلها ولما بسمع الكلام ده بضحك، لو مصر فيها الكلام ده ناخد كأس العالم، صحيح أننا لم نستقبل أهدافاً آخر ثلاث مباريات، ولكن هناك فرقا لم تستقبل أهدافا فى أكثر من ذلك، ما الغريب فى الأمر".

وأضاف كشرى، "هذا ليس موضوعا نتحدث فيه "مش أحمد كشرى اللى يتقال عليه كدة"، أنا أجتهد قدر المستطاع، وحققت نجاحات مع فرق كثيرة فى مختلف الدرجات، ولو كنت أعتمد على السحر كنت أبقيت النصر للتعدين فى الدورى خلال تدريبى له".

وتابع ضاحكاً، "هذا الكلام مضحك، يبدو أننى أخذت خاتم وليد سليمان، هذا النجم الذى له تاريخ كبير مع النادى الأهلى تعرض لهذا الكلام أيضاً، فخلاص أنا خدت خاتم وليد سليمان".

واختتم كشرى تصريحاته قائلا، "كسبنا الزمالك بعد مباراة كبيرة وكنا الأفضل، وأهدرنا فرصا لم يهدرها الزمالك، ومن البداية قلت إننى سأواجه الزمالك على الثلاث نقاط، وعندما لاعبنا الأهلى هاجمنا الفريق الأحمر والجميع أشاد بنا، وكذلك أمام بيراميدز، والجميع أكد أننا كنا نستحق الفوز أو التعادل، فما المانع من الفوز على الزمالك الأمر عادى "دى كورة ووارد يحصل مفاجآت".