شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع فايلر لحسم ملف صفقات الأهلي للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى الوقت الحالي، بعد انتهاء مران الفريق الصباحى، لبحث عدد من الملفات الشائكة.

وكشفت مصادر لليوم السابع أن أبرز الملفات التى تتصدر محادثات الخطيب وفايلر هى الصفقات الجديدة التى من المنتظر أن يبرمها الفريق خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها يوسف البلايلى وبدر بانون ومحمد إبراهيم وكريم فؤاد، وملف اللاعبين الراحلين، والذى يتضمن مناقشة العروض التى وصلت لأكثر من لاعب مؤخراً، ومنهم رامى ربيعة وعمار حمدى، بالإضافة لملف استمرار فايلر من عدمه فى الموسم الجديد.

ويحسم فايلر خلال الأيام المقبلة مسألة بقائه على رأس الجهاز الفنى فى الموسم الجديد من عدمها، وهو الأمر الذى اتفق عليه مع إدارة الأهلى أثناء تجديد عقده لموسم جديد، حيث تم الاتفاق أن تكون هناك جلسة أخرى لحسم مصيره بشكل نهائى خلال تلك الأيام.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق نادى مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.