شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 29 مباراة جمعت إنبى والإسماعيلى قبل صدام بتروسبورت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره الإسماعيلى فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد خسارته من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الدراويش مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

*ترتيب إنبى والإسماعيلى فى جدول الدوري

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات انبى والاسماعيلى

التقى الفريقان منذ صعود فريق إنبى للاضواء موسم 2002-2003 فى29 مباراه فاز الاسماعيلى فى10 مباريات وتعادل فى 12 وهزم فى 7 مباريات وله 33 هدف وعليه 33 هدف

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للدراويش عماد حمدى وللفريق البترولى رامى صبرى فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية فى الاول من يناير 2020 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة .

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*طولان يبحث عن استعادة الانتصارات وريكاردو يفتش عن أول فوز

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر للعودة لسباق المراكز المتقدمة في جدول الدوري فيما شدد البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث للتخلص من نغمة الهبوط .

*التشكيل المتوقع لانبى والاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الاسماعيلى مكونا من :" محمود جاد،على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد،حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال ، عمر سافيولا وأحمد على".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام إنبى مكونا من :"محمد فوزى - محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى - عماد حمدى – عمر الوحش - همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".