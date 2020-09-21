إيقاف مرتضى منصور 6 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات. كما قررت اللجنة بعد اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بنداري، تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه. وقررت اللجنة توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة، وإيقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة، وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات. كما تقرر حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.

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